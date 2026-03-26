Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 26 marzo de 2026

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 26 de marzo de 2026.

03/21 – 04/19

Durante esta fase de cuarto creciente, será beneficioso ceder y mostrar una actitud más permisiva con quienes pertenecen a tu círculo íntimo. Si deseas preservar el clima hogareño, evita imponer tu voluntad. Prescinde de conflictos en el ámbito familiar.

04/20 – 05/20

Bajo este cuarto creciente, las líneas de comunicación se abren e invitan a conectar más con quienes te rodean. Sin embargo, en ese flujo de palabras, será crucial filtrar murmullos y descartar comentarios negativos que puedan empañar la energía o generar malentendidos innecesarios.

05/21 – 06/20

En esta lunación, gestiona tus necesidades básicas con prudencia. Ante solicitudes de dinero o propuestas de negocios de amigos, ejerce cautela. Evita especulaciones y protege tus recursos. Es un momento para resguardar tu bolsillo y prevenir complicaciones, priorizando la estabilidad.

06/21 – 07/20

El ambiente profesional será competitivo y desafiante. Al tomar decisiones, priorízate, pero protégete, ya que tus iniciativas podrían generar descontento. Confía en tu intuición, conectando con tu sensibilidad natural en cada acción y manteniéndote coherente con tu naturaleza.

07/21 – 08/21

Una vibración de perdón y empatía traerá sanación a las heridas del pasado. Desavenencias familiares, por ideas divergentes o distancias, finalizarán. Siente la unión con seres queridos que ya no están físicamente presentes o habitan otros planos, porque esta conexión nutrirá profundamente tu alma.

08/22 – 09/22

Hoy experimentarás el deseo de reconectar con tus amistades. Al cultivar tu vida social, descubrirás una fuente inspiradora ideal para emprender actividades en grupo. Te convendrá vigilar emociones competitivas que puedan surgir, ya que amenazarían el clima de unidad colectiva.

09/23 – 10/22

Bajo este cuarto creciente, alcanzarás una exposición pública máxima, proyectando una imagen humanitaria que te hará ganar popularidad. Sin embargo, esa notoriedad puede generar competencia entre colegas o hacer que tu pareja se sienta descuidada mientras persigues tus objetivos.

10/23 – 11/22

Tu ternura tomará el timón de tu vida, guiándote hacia la plenitud. Los lazos internacionales se nutrirán al conectar con personas de otras regiones. A pesar de tensiones cotidianas, considera viajar a la tierra de tus ancestros para expandir horizontes y renovar tu visión personal.

11/23 – 12/20

Una herencia o donativo familiar significativo puede estar en camino, al igual que la posibilidad de una transacción inmobiliaria. En la intimidad, equilibra tu pasión inicial con el cuidado de las necesidades emocionales de tu pareja, profundizando la conexión afectiva y la complicidad compartida.

12/21 – 01/19

En el ámbito amoroso, eventos pasados y desacuerdos podrían emerger. Evita cargar a tu ser querido con estas cuestiones, pues podría generar resentimiento. En cambio, libérate de experiencias previas y cultiva relaciones plenas, significativas y basadas en la comprensión mutua.

01/20 – 02/18

Confía en que tus esfuerzos diarios darán frutos y que serás recompensado por tu dedicación constante. Evita distracciones y discusiones innecesarias, enfócate en preservar tu energía física y emocional. Tu compromiso asegurará que todo funcione de manera eficiente en tu vida cotidiana.

02/19 – 03/20

Desbordarás una energía especial, cautivando a quienes te rodean con tu sensibilidad única. Tu esencia brillará y tu potencial creativo se desplegará, convirtiéndote en el centro de atención de forma natural. Solo cuida tus pasatiempos para que no afecten tu economía personal.