Horóscopo de hoy para Leo del 26 marzo de 2026

Una vibración de perdón y empatía traerá sanación a las heridas del pasado. Desavenencias familiares, por ideas divergentes o distancias, finalizarán. Siente la unión con seres queridos que ya no están físicamente presentes o habitan otros planos, porque esta conexión nutrirá profundamente tu alma.

Horóscopo de amor para Leo Probablemente no pienses mucho en los demás, aun si son importantes para ti. Trata de no tomar estos sentimientos a pecho. Es mucho mejor si lo dejas y te consientes a ti mismo con un poco de tiempo libre. Espera a que seas capaz de reestablecer una mejor actitud, de otra forma los conflictos menores se vuelven una crisis mayor.

Horóscopo de dinero para Leo Tus finanzas están bajo una estrella de la suerte. Se te abren un gran número de buenas ofertas, así como de oportunidades financieras, si las buscas es fácil de perder la vista del conjunto, pero la claridad de tu mente y tu auto confianza te ayudarán. Puedes decidir que opción escoger. Las oportunidades de éxito difícilmente pueden ser mejores.