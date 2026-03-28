Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 28 marzo de 2026
El Niño Prodigio nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo del 28 marzo de 2026. Chequea lo que deparan los astros para ti
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 28 de marzo de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Tu brillo, creatividad y singularidad te harán destacar entre las multitudes. Sentirás deseos de jugar y desenvolverte con espontaneidad, como un niño. Crecerá y se fortalecerá el vínculo con tu hijo u otra persona amada, aportando alegría y conexión con una vibración generosa.
Tauro
04/20 – 05/20
El universo se encargará de que te sientas acobijado, protegido y orgulloso de la estirpe de mujeres y hombres que te preceden. Recuerdos guardados saldrán a la luz y saldarás antiguas cuentas. Aprovecha para limpiar y reacomodar tu casa, permitiendo que la energía fluya mejor.
Géminis
05/21 – 06/20
Aumentará tu predisposición al intercambio y será un buen momento para leer, viajar, charlar y realizar actividades que estimulen tu intelecto. La comunicación con un hermano, primo o compañero de estudios se intensificará. Disfruta la complicidad que surgen de esos vínculos.
Cáncer
06/21 – 07/20
La Luna transitará por tu sector del dinero, fomentando tus deseos de progresar. Tu desempeño será valorado y reconocido por superiores. Será un buen momento para pedir un aumento o plantear tus aspiraciones de ascenso; si te esfuerzas, los resultados de tu trabajo llegarán.
Leo
07/21 – 08/21
Gracias a la influencia positiva de las estrellas, te sentirás en tu eje y lleno de vitalidad. Tu generoso corazón latirá con alegría e irradiarás energía luminosa que incentivará a los demás. Aprovecha este momento para impulsar nuevos emprendimientos y proyectos creativos.
Virgo
08/22 – 09/22
Este es un día de purificación y crecimiento espiritual. Un cambio profundo madura en tu interior y concluirás una etapa con sensación de cierre. Te sentirás agradecido por las pruebas vividas, que te fortalecieron y acompañarán tu introspección y reflexión profunda.
Libra
09/23 – 10/22
Este es un momento propicio para vincularte y desarrollar proyectos con amigos o con tu pareja. A través de las vivencias de los demás incorporarás ideas y ampliarás tu horizonte de oportunidades. Permite que el entusiasmo de tu entorno encienda tu corazón y fortalezca tu impulso de avanzar.
Escorpio
10/23 – 11/22
La eficiencia de tu desempeño será valorada y recibirás el reconocimiento que mereces. Contarás con herramientas eficaces en tu trabajo, lo que te predispondrá positivamente ante nuevos desafíos. Siéntete orgulloso de ti mismo y de todo lo que has logrado con esfuerzo.
Sagitario
11/23 – 12/20
Los signos de fuego como tú se verán favorecidos por el tránsito de los planetas. Aprovecha esta oportunidad de crecimiento y confía en tu potencial individual. Eres el más sincero del zodiaco; mantente en tu plan honesto y las cosas se darán como esperas.
Capricornio
12/21 – 01/19
La Luna transita el sector de las energías ocultas, agudizando tu instinto para los negocios e incrementando la posibilidad de ingresos extras. Si planeas hacer una inversión y necesitas capital, pídele ayuda a un familiar. Confía en tu “tercer ojo” para percibir oportunidades financieras.
Acuario
01/20 – 02/18
La Luna transitará Leo, tu signo complementario, despertando deseos de compartir momentos con otros. Prevalecerá el diálogo y las opiniones de quienes te rodean te resultarán esclarecedoras. Tu pareja podría darte buenas noticias o disfrutarás de un viaje junto a alguien especial.
Piscis
02/19 – 03/20
En ocasiones, la falta de voluntad genera tus principales obstáculos. Recuerda que con perezas no avanzarás. Tu posición económica mejorará en la medida que te esfuerces y trabajes de manera constante. Considera desarrollar un oficio independiente para incrementar ingresos y autonomía.