Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 28 marzo de 2026

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 28 de marzo de 2026.

03/21 – 04/19

Tu brillo, creatividad y singularidad te harán destacar entre las multitudes. Sentirás deseos de jugar y desenvolverte con espontaneidad, como un niño. Crecerá y se fortalecerá el vínculo con tu hijo u otra persona amada, aportando alegría y conexión con una vibración generosa.

04/20 – 05/20

El universo se encargará de que te sientas acobijado, protegido y orgulloso de la estirpe de mujeres y hombres que te preceden. Recuerdos guardados saldrán a la luz y saldarás antiguas cuentas. Aprovecha para limpiar y reacomodar tu casa, permitiendo que la energía fluya mejor.

05/21 – 06/20

Aumentará tu predisposición al intercambio y será un buen momento para leer, viajar, charlar y realizar actividades que estimulen tu intelecto. La comunicación con un hermano, primo o compañero de estudios se intensificará. Disfruta la complicidad que surgen de esos vínculos.

06/21 – 07/20

La Luna transitará por tu sector del dinero, fomentando tus deseos de progresar. Tu desempeño será valorado y reconocido por superiores. Será un buen momento para pedir un aumento o plantear tus aspiraciones de ascenso; si te esfuerzas, los resultados de tu trabajo llegarán.

07/21 – 08/21

Gracias a la influencia positiva de las estrellas, te sentirás en tu eje y lleno de vitalidad. Tu generoso corazón latirá con alegría e irradiarás energía luminosa que incentivará a los demás. Aprovecha este momento para impulsar nuevos emprendimientos y proyectos creativos.

08/22 – 09/22

Este es un día de purificación y crecimiento espiritual. Un cambio profundo madura en tu interior y concluirás una etapa con sensación de cierre. Te sentirás agradecido por las pruebas vividas, que te fortalecieron y acompañarán tu introspección y reflexión profunda.

09/23 – 10/22

Este es un momento propicio para vincularte y desarrollar proyectos con amigos o con tu pareja. A través de las vivencias de los demás incorporarás ideas y ampliarás tu horizonte de oportunidades. Permite que el entusiasmo de tu entorno encienda tu corazón y fortalezca tu impulso de avanzar.

10/23 – 11/22

La eficiencia de tu desempeño será valorada y recibirás el reconocimiento que mereces. Contarás con herramientas eficaces en tu trabajo, lo que te predispondrá positivamente ante nuevos desafíos. Siéntete orgulloso de ti mismo y de todo lo que has logrado con esfuerzo.

11/23 – 12/20

Los signos de fuego como tú se verán favorecidos por el tránsito de los planetas. Aprovecha esta oportunidad de crecimiento y confía en tu potencial individual. Eres el más sincero del zodiaco; mantente en tu plan honesto y las cosas se darán como esperas.

12/21 – 01/19

La Luna transita el sector de las energías ocultas, agudizando tu instinto para los negocios e incrementando la posibilidad de ingresos extras. Si planeas hacer una inversión y necesitas capital, pídele ayuda a un familiar. Confía en tu “tercer ojo” para percibir oportunidades financieras.

01/20 – 02/18

La Luna transitará Leo, tu signo complementario, despertando deseos de compartir momentos con otros. Prevalecerá el diálogo y las opiniones de quienes te rodean te resultarán esclarecedoras. Tu pareja podría darte buenas noticias o disfrutarás de un viaje junto a alguien especial.

02/19 – 03/20

En ocasiones, la falta de voluntad genera tus principales obstáculos. Recuerda que con perezas no avanzarás. Tu posición económica mejorará en la medida que te esfuerces y trabajes de manera constante. Considera desarrollar un oficio independiente para incrementar ingresos y autonomía.