Horóscopo de hoy para Acuario del 28 marzo de 2026

La Luna transitará Leo, tu signo complementario, despertando deseos de compartir momentos con otros. Prevalecerá el diálogo y las opiniones de quienes te rodean te resultarán esclarecedoras. Tu pareja podría darte buenas noticias o disfrutarás de un viaje junto a alguien especial.

Horóscopo de amor para Acuario Tu personalidad honesta y abierta te abre las puertas románticamente. Es el momento adecuado para terminar cualquier desacuerdo activo con tu pareja que de otra forma puede convertirse en una tediosa disputa que dure mucho tiempo. Encuentra un cierre y trata cualquier cosa de esta naturaleza para finalmente deshacerte de ese problema indeseable.

Horóscopo de dinero para Acuario Tus finanzas van bien. Sabes cómo negociar para obtener ventaja, aun cuando regatees con alguien. Hoy se abrirán más opciones para tí , así que haz nuevos contactos porque serán extremadamente útiles para tu futuro.Tus instintos saludables te avisarán si algo empieza a ir mal.