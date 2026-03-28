Horóscopo de hoy para Capricornio del 28 marzo de 2026

La Luna transita el sector de las energías ocultas, agudizando tu instinto para los negocios e incrementando la posibilidad de ingresos extras. Si planeas hacer una inversión y necesitas capital, pídele ayuda a un familiar. Confía en tu “tercer ojo” para percibir oportunidades financieras.

Horóscopo de amor para Capricornio Si te sientes cansado, deja que tu pareja sepa desde el principio que necesita algo de espacio y exactamente cómo te sientes, así no esperara mucho de ti. Pareces reacio a hacer un esfuerzo para hacer cualquier cosa, hasta el punto de romper con compromisos anteriores y si te presionan es más probable que no respondas para nada.

Horóscopo de dinero para Capricornio Algunos problemas inesperados pueden surgir durante los tratos de negocios. Tu planes e ideas no están haciendo progreso y no puedes convencer a otros de sus beneficios. Esto puede ser genuinamente frustrante, pero no apresures las cosas, porque pueden revertirse y puedes terminar perdiendo. Mantén la cabeza fría o pueden pasar cosas peores.