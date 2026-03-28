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Horóscopo de hoy para Escorpio del 28 marzo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 28 marzo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Escorpio

(10/23 – 11/22)

La eficiencia de tu desempeño será valorada y recibirás el reconocimiento que mereces. Contarás con herramientas eficaces en tu trabajo, lo que te predispondrá positivamente ante nuevos desafíos. Siéntete orgulloso de ti mismo y de todo lo que has logrado con esfuerzo.

Horóscopo de amor para Escorpio

Eres capaz de abordar algo que has estado considerando desde hace mucho tiempo y haces de un deseo de mucho tiempo una realidad. Tal vez iniciando un nuevo pasatiempo o poniéndote en contacto con amigos. Con tu acercamiento abierto puedes instintivamente confiar en tus instintos sobre la mejor forma de proceder.

Horóscopo de dinero para Escorpio

Este es un mal día para los negocios exitosos. Mantente alejado de proyectos riesgosos , ya que tus posibilidades de obtener beneficios son muy pocas. A largo plazo puedes tener pérdidas considerables y te arrepentirás de las decisiones de hoy. Hoy tienes predisposición a dejar que te engañen cuando hagas transacciones pequeñas, así que no dejes que esto pase.

Horóscopo de sexo paraEscorpio

Tu vida sexual está dominada por dos cosas: pasión y armonía. En tus momentos íntimos, te gusta que tu pareja tome el control y te de un tratamiento especial. Recuerda “conquistarlo” en ocasiones y no actuar de una manera tan pasiva. Muéstrale que tan deseoso estas.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Escorpio Horóscopo de hoy
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