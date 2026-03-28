Horóscopo de hoy para Géminis del 28 marzo de 2026

Aumentará tu predisposición al intercambio y será un buen momento para leer, viajar, charlar y realizar actividades que estimulen tu intelecto. La comunicación con un hermano, primo o compañero de estudios se intensificará. Disfruta la complicidad que surgen de esos vínculos.

Horóscopo de amor para Géminis Mantén tus contactos sociales aun mínimo indispensable. Mantente en tu área local, donde las personas te conocen y saben cómo manejar tu actual humor. Si tratas de hacer nuevos amigos o si tratas de encontrar una nueva pareja, es muy poco probable que tengas éxito y al contrario puedes descorazonarte más.

Horóscopo de dinero para Géminis Realmente deberías estar pidiendo el consejo de otros en lo que se refiere a dinero. No porque no puedas confiar en tu propia suerte, si no porque en realidad ellos te pueden ayudar. Si hablas con los expertos, probablemente te van a ofrecer productos financieros atractivos. Lo mismo aplica para otras adquisiciones o transacciones financieras. Lo haces bien, tu solo. Pero aún mejor con la ayuda de otros.