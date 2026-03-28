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Horóscopo de hoy para Leo del 28 marzo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 28 marzo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Gracias a la influencia positiva de las estrellas, te sentirás en tu eje y lleno de vitalidad. Tu generoso corazón latirá con alegría e irradiarás energía luminosa que incentivará a los demás. Aprovecha este momento para impulsar nuevos emprendimientos y proyectos creativos.

Horóscopo de amor para Leo

Sintiéndote refrescado disfrutas tu actividad personal y aprecias estas experiencias únicas, especialmente cuando renuevas tus amistades cercanas y redescubres el amor. Con claridad y compostura sobrellevas los problemas con otros que una vez parecieron imposibles de resolver pero resultaron terminar bien.

Horóscopo de dinero para Leo

Si disfrutas comprar algo nuevo,¡adelante, hazlo! Tienes los medios para hacerlo y ya es tiempo de que te consientas. Tus finanzas te permiten hacer una pequeña inversión y eres lo suficientemente consciente como para no sobrepasarte.

Horóscopo de sexo paraLeo

No esperes ningún desarrollo que devaste la tierra. Si se refiere al sexo, disfruta tu manera de hacer el amor como siempre. Vas directo al grano y lo haces sin demasiados juegos previos, ropa erótica o platica sexual. Los principios estándar de placer serán buenos por un tiempo, pero ten cuidado de no aburrir a tu pareja innecesariamente.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Leo
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