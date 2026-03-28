Horóscopo de hoy para Leo del 28 marzo de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 28 marzo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Gracias a la influencia positiva de las estrellas, te sentirás en tu eje y lleno de vitalidad. Tu generoso corazón latirá con alegría e irradiarás energía luminosa que incentivará a los demás. Aprovecha este momento para impulsar nuevos emprendimientos y proyectos creativos.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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