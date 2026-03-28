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Horóscopo de hoy para Libra del 28 marzo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 28 marzo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Este es un momento propicio para vincularte y desarrollar proyectos con amigos o con tu pareja. A través de las vivencias de los demás incorporarás ideas y ampliarás tu horizonte de oportunidades. Permite que el entusiasmo de tu entorno encienda tu corazón y fortalezca tu impulso de avanzar.

Horóscopo de amor para Libra

Si por cualquier razón te sientes infeliz con tu pareja o tu círculo de amigos, no seas descortés o insultante solo porque tú no te sientes bien contigo mismo. Presta esmerada atención a las personas que te importan y trátalas con el respeto que se merecen en lugar de hablarles como si fueras adversarios cercanos.

Horóscopo de dinero para Libra

Sientes que todos están siendo falsos y fraudulentos y quieren meter las manos en tu dinero. La ansiedad causada por esto nubla tu s juicios objetivos claros. Mantente alejado de cuestiones monetarias complicadas.En el futuro tendrás muchas oportunidades para hacer buenos tratos.Hoy no es el mejor día para eso.

Horóscopo de sexo paraLibra

Esa sensación sexy de estremecimiento es lo mejor que existe. El erotismo permea tu relación y se hace sentir de la manera más sutil. Su deseo de el uno por el otro está mezclado con una sensación de estar enamorado. Esto sirve para aumentar la excitación de hacer el amor. Sin embargo tiendes a ser un poco egoísta y pasivo, no olvides que tu pareja también quiere ser consentida.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Libra
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