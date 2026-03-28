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Horóscopo de hoy para Piscis del 28 marzo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Piscis. Conoce las predicciones astrológicas del 28 marzo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Piscis

(02/19 – 03/20)

En ocasiones, la falta de voluntad genera tus principales obstáculos. Recuerda que con perezas no avanzarás. Tu posición económica mejorará en la medida que te esfuerces y trabajes de manera constante. Considera desarrollar un oficio independiente para incrementar ingresos y autonomía.

Horóscopo de amor para Piscis

En tu vida romántica puedes expresar abiertamente tus intenciones. Usas cualquier oportunidad para simplificar tu situación teniendo pláticas constructivas con tu pareja. Si eres soltero, necesitas decidir cuáles son tus ambiciones y hacer decisiones que te den cierta claridad sobre posibles relaciones futuras.

Horóscopo de dinero para Piscis

Tus consejos en materia de finanzas son muy buscados, especialmente para los proyectos que tomes con otros. Maneja tu conocimiento libremente con ellos, pero no les des todo. Quita mucha energía y tú lo sabes, estarás muy cansado para seguir tus propios intereses. Escucha lo que otros tienen que decir, porque sería una pena estar dando sin haber obtenido algo a cambio.

Horóscopo de sexo paraPiscis

Tu vida personal está llena de emoción y sensualidad. No te sorprendas si tu pareja te detiene cuando vas hacia la puerta y te haga el amor en ese sitio. Tú también deberías pensar en una respuesta ingeniosa. Usa algo sexy, usa un poco de esa colonia embriagadora o tomen un baño de burbujas juntos. ¡Deja que las cosas se desarrollen a partir de allí!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Piscis
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