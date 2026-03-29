Horóscopo de hoy para Capricornio del 29 marzo de 2026

La vida sexual adquirirá un papel central, avivando las fantasías ocultas de tu amante. Despierta la llama que reside en lo más íntimo mediante juegos secretos, experimentando un renacer poderoso. Atrévete a promover la intensidad en el lecho, emergiendo fortalecido y conectado con tu pasión.

Horóscopo de amor para Capricornio Ten cuidado de no sobrecargarte por el número de solicitudes hechas a tu tiempo. Un individuo popular, muy en demanda, tu compañía es clasificada después de mucho. Si eres flexible te es fácil ajustarte a nuevas situaciones, pero asegúrate de darte suficiente espacio para implementar tus pensamientos, sueños y planes.

Horóscopo de dinero para Capricornio Como no puedes saber lo que encierra el futuro y ya que las cosas pueden cambiar rápidamente, prepárate a ser flexible incluso en las cuestiones financieras.Si haces una inversión o una adquisición mayor en este momento puedes sufrir algunas consecuencias desagradables Si te dan este consejo, permanece escéptico y toma tiempo para considerarlo ya que la información que te den puede no ser la mejor.