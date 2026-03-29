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Horóscopo de hoy para Leo del 29 marzo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 29 marzo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Tu carisma, singularidad y potencial creativo innato se intensifican. Irradiarás energía luminosa que atraerá la atención de los demás, generando admiración por tu personalidad. Aprovecha las influencias positivas para emprender nuevos proyectos y expresar tu talento con entusiasmo.

Horóscopo de amor para Leo

Todas las personas que conoces se fijan en ti y reacciona positivamente hacia a ti, especialmente si tu respondes de la misma manera amistosa. Tú disfrutas la vida igual con tu pareja o si eres soltero con tus amigos. Planea algunas actividades para tu tiempo libre, experimenta por ti mismo como puedes disfrutar esos momentos memorables pasándotela muy bien.

Horóscopo de dinero para Leo

Tus finanzas están pasando por una fase positiva. Si te preocupa quedarte atascado en un bache y tener malos resultados, tu vida empezará a cambiar ahora. Los obstáculos pasados empezaran a desaparecer y pronto te darás cuenta de cómo se despiertan nuevamente tus instintos de negocios. No tendrás que esperar mucho por las oportunidades adecuadas. No lo pienses demasiado porque no te arrepentirás una vez que te pongas a trabajar.

Horóscopo de sexo paraLeo

No estas en la moda de las posiciones excéntricas o eróticas. Tu pareja y tu están contentos de estar sintonizados a los mismos instintos para hacer el amor. Constantemente descubres facetas nuevas y excitantes con cada deliciosa caricia. Cierra tus ojos y solo siente.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Leo
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