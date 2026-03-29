window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Sagitario del 29 marzo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 29 marzo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_sagitario
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Sagitario

(11/23 – 12/20)

Esta fase lunar fortalecerá tu autoconfianza y te motivará a explorar nuevos horizontes. Se darán condiciones propicias para estudios, trámites migratorios o viajes. Aprovecha oportunidades amorosas y educativas en otras regiones. ¡Es el momento perfecto para expandirte y abrir tu corazón!

Horóscopo de amor para Sagitario

Tu vida romántica, si tienes una, ha estado caminando suavemente, con interacciones recientes por tu pareja que prueban lo fácil que va de manera notable. Si eres soltero, la retroalimentación positiva de aquellos que te rodean te da ánimos, da gracias por cualquier tipo de ayuda que te ofrezcan, asegúrate de regresar amabilidad cuando se necesita a aquellos que amas.

Horóscopo de dinero para Sagitario

Conduce tus asuntos financieros con moderación. De momento estas muy satisfecho pero debes sopesar los pros y los contras aún cuando prestes dinero. No te dejes engañar por personas que hacen falsas promesas cuando piden prestado y documenta todo por escrito. Esto te dejará dormir de noche y protegerá tus activos.

Horóscopo de sexo paraSagitario

Vete tranquilo con los juguetes sexuales. ¡Lee las instrucciones primero antes de usarlos en tu pareja! No querrás que pase un accidente cuando estés todo excitado. Podría sr embarazoso cuando tengas que llamar a los para médicos para remover todos esos traviesos accesorios.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Horóscopo de hoy Sagitario
Trending
Contenido Patrocinado
Trending