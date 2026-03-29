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Horóscopo de hoy para Tauro del 29 marzo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 29 marzo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Tauro

(04/20 – 05/20)

Descubrirás que provienes de una línea de individuos sumamente talentosos y rendirás homenaje a tus antepasados por la fortaleza que te legaron. Decora tu casa con lo que te guste y, cuando te sientes en tu sofá, disfruta ese momento tranquilo, orgulloso y satisfecho.

Horóscopo de amor para Tauro

Necesitas aclarar tu vida romántica, trata de manejar esto efectivamente. Busca el dialogo cuando sea posible y trata de comprometerte ante cualquier diferencia de opinión y acepta que los demás pueden tener otra opinión. A veces la reconciliación no es posible y te ves forzado a decidir finalmente de una manera o de la otra.

Horóscopo de dinero para Tauro

Manejaras los asuntos financieros con el aplomo usual y debes considerar diferentes tipos de inversiones. Una buena idea puede significar un buen futuro. Aun cuando solo estés buscando gangas, serás capaz de distinguir entre buenas y malas ofertas. ¡Saca provecho de ellas antes de que alguien más lo haga!

Horóscopo de sexo paraTauro

Podrías bien estar hambriento de sexo. Esa es la impresión que las personas puede tener si los ven a ti y a tu pareja juntos. El nivel superior de pasión que muestras es innegable, no te sorprendas si te dejan con algunas mordidas y rasguños. Después de todo, si eres honesto contigo mismo, esta es la mejor recompensa que tu amante puede darte.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Tauro
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