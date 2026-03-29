Horóscopo de hoy para Virgo del 29 marzo de 2026

Hallarás un estado de mayor reflexión, por lo que te insto a valorar tu energía como un tesoro y apartarte de distracciones externas que te alejen de tu centro. Recuerda que lo divino reside en tu interior; sé el mejor anfitrión para que se manifieste.

Horóscopo de amor para Virgo Aun si piensas que estas bien, es recomendable hacerse un poco para atrás, estas en peligro si fuerzas tu punto de vista sobre los demás. Tu pareja y amigos no están muy emocionados ante el prospecto de tener que tratar con tu crítica constantemente. Trata de permanecer más abierto al punto de vista alterno que otros pueden tener.

Horóscopo de dinero para Virgo Si planeas hacer algunas transacciones financieras, espera un poco y piensa las cosas otra vez en tu tiempo libre. Existen obstáculos en el camino que impiden que la situación se pueda manejar sin dificultades y no como tu la habías imaginado. A pesar de que deseas comprar algo ya, es mejor esperar para tener un mejor resultado.