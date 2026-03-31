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Horóscopo de hoy para Tauro del 31 marzo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 31 marzo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Tauro

(04/20 – 05/20)

Otras visiones enriquecerán tu manera de relacionarte con la vida. Cultivar el intercambio con amigos y grupos ampliará tus posibilidades. Necesitarás renovarte y aceptar que quienes amas desean distraerse y divertirse. Si tienes hijos, deberás encontrar nuevas formas y enfoques para educarlos.

Horóscopo de amor para Tauro

Hay muchas fuentes de inspiración en tu vida romántica. Tal vez tu pareja sugiera maneras de hacer tu vida amorosa más excitante y exhilarante. Si eres soltero un amigo sugiere un plan que amplia tus horizontes, úsalo como una excusa para para salir fuera y buscar compañía estimulante tan seguido como puedas.

Horóscopo de dinero para Tauro

Tus finanzas van bien. Sabes cómo negociar para obtener ventaja, aun cuando regatees con alguien. Hoy se abrirán más opciones para tí , así que haz nuevos contactos porque serán extremadamente útiles para tu futuro.Tus instintos saludables te avisarán si algo empieza a ir mal.

Horóscopo de sexo paraTauro

¡Cualquiera pensaría que tú escribiste el Kama Sutra! Estas radiante de energía sexual y tienes muchas ideas inventivas. Habla con tu pareja sobre tus fantasías secretas y las posiciones inusuales que quieres tratar, ¡complacete con tu pareja en algún “juego seductivo” que los pueda llevar a ambos a nuevos niveles de éxtasis!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Tauro
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