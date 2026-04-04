Horóscopo de hoy para Capricornio del 4 abril de 2026

Buscarás amistades que te hagan realmente feliz y estén en sintonía con tus valores. Disfrutarás mucho de cada encuentro. Es momento de rodearte de personas con quienes puedas ser tú mismo, sin tanta desconfianza. No supongas dobles intenciones: eso solo te impide vivir lo social a fondo.

Horóscopo de amor para Capricornio Si las cosas no están progresando muy bien en tu relación, necesitas hacer una parada. Si es posible, toma algunas decisiones difíciles y confronta problemas no esperados. Mientras tanto, no dejes de ver tus propias ambiciones románticas u olvides lo que has aprendido, el camino es con frecuencia la única recompensa que recibes.

Horóscopo de dinero para Capricornio Tu finanzas no irán muy bien el día de hoy así que ten cuidado o podrías sufrir algunas pérdidas. Algunas personas tratarán de convencerte. Mantente escéptico a los consejos de los demás. Algunos de ellos pueden estar buscando sólo su propio bienestar y ser deshonestos al pensar solamente en sus intereses.