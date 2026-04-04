window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Virgo del 4 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 4 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Virgo

(08/22 – 09/22)

Aparecen personas inspiradoras que pueden vivir en un entorno natural o poseer un alto grado de refinamiento y transmitirte enseñanzas valiosas. La palabra tendrá un poder transformador. Evita poner trabas con opiniones demasiado negativas; mejora, en cambio, tu habilidad comunicativa.

Horóscopo de amor para Virgo

Tu vida privada es honesta con los demás, adquieres el coraje para decirle a alguien como te sientes con él o puede que sea posible resolver un desacuerdo de mucho tiempo. Sin embargo, para permanecer siendo amigos y que asegurar ese resultado positivo sea probable, no fuerces mucho las cosas pero tienes que estar dispuesto a hacer compromisos.

Horóscopo de dinero para Virgo

Tus finanzas no son exactamente muy sanas. No puedes llegar a ver los beneficios que pensabas ganar y haces un error sobre del otro. No hagas ninguna inversión a gran escala, tus asesores financieros están unidos para darte un mal negocio. Mantente con pequeñas inversiones para limitar cualquier daño potencial.

Horóscopo de sexo paraVirgo

Para ti, el sexo significa tranquilidad y relajación. Es posible que tu y tu pareja no sean tan aficionados a experimentar, sino que prefieren tomarse el tiempo y complacerse en un estilo más tranquilo de hacer el amor. Consiente a tu pareja con un tentador masaje corporal, bromea haciéndole esperar por las cosas más serias.

