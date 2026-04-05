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Horóscopo de hoy para Aries del 5 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Aries. Conoce las predicciones astrológicas del 5 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Aries

(03/21 – 04/19)

Si compartes negocios con tu familia, sentirás una corriente de generosidad que enriquece a todos. Tu olfato estará afinado y detectarás oportunidades interesantes; también contarás con información confidencial como arma secreta. La estrategia que pongas en juego te dará poder para superar crisis.

Horóscopo de amor para Aries

Le haces saber a tu amado de tus metas y deseos así como le enseñas que tienes algo que vale la pena para contribuir en la relación. Buscas un cambio positivo y ellos te apoyan en esto Si eres soltero recibes atención de admiradores más de los que nunca has tenido y disfrutas la experiencia.

Horóscopo de dinero para Aries

Hoy habrá excelentes oportunidades para experimentar. Escucha a tu corazón, no tendrás pérdidas. Es el momento adecuado de usar formas nuevas para hacer negocios. Esto te ayuda a evitar formas pasadas y adoptar nuevas para futuros proyectos.

Horóscopo de sexo paraAries

Podrías bien estar hambriento de sexo. Esa es la impresión que las personas puede tener si los ven a ti y a tu pareja juntos. El nivel superior de pasión que muestras es innegable, no te sorprendas si te dejan con algunas mordidas y rasguños. Después de todo, si eres honesto contigo mismo, esta es la mejor recompensa que tu amante puede darte.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Aries Horóscopo de hoy
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