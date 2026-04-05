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Horóscopo de hoy para Capricornio del 5 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 5 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Capricornio

(12/21 – 01/19)

Recuperar el lazo con tu círculo social será clave para reconectar con emociones que habías dejado de lado. Tu mundo necesita complicidad, diálogo y colaboración. Al dar lugar a las amistades, tu vida adquirirá una proyección futura más poderosa, capaz de transformar tu entorno.

Horóscopo de amor para Capricornio

En tu vida romántica estas experimentando una situación crítica, que no es tan difícil de resolver como parecía en un inicio. No siempre busques la culpa en tu pareja, reexamina las cosas desde tu propia perspectiva y mejor trata de reconocer los conflictos personales como oportunidades para que las cosas cambien para mejorar.

Horóscopo de dinero para Capricornio

El pájaro tempranero se queda con el gusano, pero tú eres la excepción a la regla. Evita riesgos financieros y hazlo seguro. No entres a inversiones o aceptes gangas que supuestamente son libres de riesgo, tomate tu tiempo. Las constelaciones de hoy pueden tener guardados obstáculos inesperados, alterando los mejores planes o mostrando las fallas de los proyectos financieros que tú pensabas que eran sencillos.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

No estas de humor para apurarte, más bien prefieres tener una diversión suave y relajada. Aclarale esto a tu pareja: tu cuerpo es un patio de recreo, muéstrale donde se puede tener la mayor diversión. Un verdadero buen orgasmo necesita estar bien preparado. Una cosa es segura: tu amante quiere hacer lo mismo por ti.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Capricornio Horóscopo de hoy
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