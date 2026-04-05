Horóscopo de hoy para Géminis del 5 abril de 2026

Es un buen momento para depurar tu cuerpo a través de la alimentación. Evita excesos de grasas, carnes y alimentos procesados. Elige lo que te limpie, nutra y potencie de verdad. También surgirán buenos referentes que te brindarán información eficaz para liberar toxinas y recuperar vitalidad.

Horóscopo de amor para Géminis Si tienes algún a pequeña diferencia con tu pareja, trata de no ser tan brutalmente honesto, esto puede ser muy doloroso y eventualmente puedes arrepentirte de lo que dijiste. Mejor responde a sus necesidades y adoptar un acercamiento mucho más diplomático y atender la causa de sus preocupaciones más rápido.

Horóscopo de dinero para Géminis Tus finanzas van bien. Sabes cómo negociar para obtener ventaja, aun cuando regatees con alguien. Hoy se abrirán más opciones para tí , así que haz nuevos contactos porque serán extremadamente útiles para tu futuro.Tus instintos saludables te avisarán si algo empieza a ir mal.