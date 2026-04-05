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Horóscopo de hoy para Libra del 5 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 5 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Los temas económicos adquirirán importancia y querrás organizarte con mayor proyección. Será clave conocer tu presupuesto y saber con cuánto cuentas para un plan gradual en la diaria. Existe la posibilidad de recibir un ingreso extra a través de una figura influyente o institución reconocida.

Horóscopo de amor para Libra

Si te sientes un poco molesto, más temperamental de lo usual, considera como las personas cercanas a ti pueden reaccionar y si estás dispuesto o no a compartir tus preocupaciones y mostrarles afecto y compañía en lugar de ignorarlos. Asegúrate de no aislarte de las personas a las que quieres.

Horóscopo de dinero para Libra

En los que respecta a los asuntos comerciales no tienes suerte y tu estado mental es tan malo que no puedes usar tu intuición.Tienes problemas hasta para encontrar buenas ofertas, Si tratas de forzar el éxito , ocurrirá lo contrario. Mantente tranquilo y lejos de las inversiones riesgosas.

Horóscopo de sexo paraLibra

No te sorprendas cuando tu vida sexual no sea tan emocionante. En lugar de simular la pasión, di lo que realmente necesitas. Ya que estas encontrando difícil hacerte valer de cualquier forma, esta no será una tarea fácil. Si haces el esfuerzo, valdrá la pena. La vida es muy corta para tener mal sexo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Libra
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