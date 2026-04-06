Horóscopo de hoy para Géminis del 6 abril de 2026

Tu nivel de trabajo se incrementará, pero te sentirás satisfecho porque tus esfuerzos llegarán a buen puerto. Tu dedicación será apreciada por tus superiores, así que utiliza tu sexto sentido para avanzar. Si buscas empleo, aprovecha esta corriente a favor para actuar.

Horóscopo de amor para Géminis Empujándote hacia adelante te hace parecer despótico y a ratos poco agradable, causando problemas con tu vida amorosa o haciéndote difícil el que llegues a conocer a una nueva persona. Es aparente que los demás te encuentran ansioso de reconocimiento y les es un poco desconcertante. Reconsidera tu conducta y el impacto que tiene en los demás.

Horóscopo de dinero para Géminis Las estrellas se inclinan hacia a tí. Manten este nivel de actividad, porque tienes buen instinto para las transacciones de negocios productivas. Las negociaciones en las buenas inversiones están hechas en base a la buena fé y son el objetivo. Si no tiras muy alto, muchas opciones se te abrirán. No permitas que las demandas financieras pendientes no se paguen, ya que seguramente se resolverán positivamente.