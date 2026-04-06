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Horóscopo de hoy para Libra del 6 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 6 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Este es un momento para ocuparte de las cuestiones relativas a tu economía y analizar nuevas estrategias para ganar dinero. Te convendrá organizarte y tomar acción en lo cotidiano para que tu trabajo te brinde mayores ventajas y te permita incrementar tu productividad.

Horóscopo de amor para Libra

Reconoce que lo que tú crees no siempre es correcto y refrénate de hacer comentarios innecesarios sobre todos y todo lo que ves. Si tienes que decir algo, hazlo sin sobre reaccionar. Ese comportamiento generalmente resulta en una respuesta mal aceptada por parte de los demás que toman lo que dices más seriamente de lo que imaginas.

Horóscopo de dinero para Libra

Hoy la situación es desoladora para el éxito monetario. Probablemente recibirás ofertas muy pobres y te puede llevar a comprar cosas que pronto te arrepentiras. No trates de minimizar la situación, porque si el éxito no se dá naturalmente, no tiene caso tratar de forzarla. Aprende a limitar las pérdidas. La constelación momentánea no permite mucha libertad de acción.

Horóscopo de sexo paraLibra

Todo el mundo sabe que te encanta ser consentido en todas las formas posibles, pero no seas muy perezoso. Muéstrale a tu pareja cuanto la aprecias. Puede estar irritada por tus fantasías sexuales, pero no te preocupes y no cambies de idea, lo más probable es que tu pareja esté asombrada y emocionada con el candor que mostrarás al final.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Libra
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