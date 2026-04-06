Horóscopo de hoy para Tauro del 6 abril de 2026

Los asuntos de pareja estarán en primer plano. Los proyectos en común serán la motivación para seguir profundizando el vínculo. Si estás soltero, prepárate porque aparecerá un interesado proveniente de tu circuito de amistades, dispuesto a acercarse con grandes expectativas.

Horóscopo de amor para Tauro Existen sentimientos naturales entre tú y tu pareja. Pareces estar en su pensamiento mucho más de lo usual y para los que más te importan, eres una parte importante de sus vidas. Si eres soltero, regresar las atenciones que recibes, te da la oportunidad perfecta para desarrollar lazos más profundos de amistad y encontrar el amor.

Horóscopo de dinero para Tauro Nada puede detenerte ahora y tu trabajo parece tener éxito. Esto también es cierto para cuestiones de dinero. No hay nada de qué preocuparse ya que estas en una buena racha. Si tienes dinero de sobra, ahora es un buen momento de invertir. Después podrás ver al futuro positivamente, seguro de que tu inversión será fructífera.