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Horóscopo de hoy para Géminis del 7 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 7 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Géminis

(05/21 – 06/20)

Recibirás una propuesta clara para formar una alianza. Esa persona que se volvió tan importante en tu vida no esperará indefinidamente, por eso conviene reconocer el valor de la oportunidad. Deja a un lado los temores, aclara lo que deseas y define tu posición con honestidad.

Horóscopo de amor para Géminis

Te sientes más aventurero, saliéndote de tu zona de confort, estas intrigado por las personas que conoces que parecen ser muy diferentes a ti. Es fácil olvidar a una pareja de mucho tiempo o un interés especial de amor. Dales la atención que esperan de ti tan seguro como puedas.

Horóscopo de dinero para Géminis

¿Necesitas dinero para invertir en nuevos proyectos? Sigue adelante con tus planes, porque las circunstancias son favorables. Los amigos que te dan consejos están siendo honestos contigo la mayor parte del tiempo. Si quieres comprar algo puedes hacerlo ahora. Haras la elección adecuada, no te dejes engañar por el vendedor.

Horóscopo de sexo paraGéminis

Tú no sientes el sexo por el impulso del momento. Se ha vuelto rutina y los rapiditos ya no te interesan. Prefieres tomarte tu tiempo. Pasar horas románticas con tu pareja rodeado por la música adecuada y aceites aromáticos. Mandar un mensaje y después usar tu propio cuerpo para extasiar a tu pareja. Mientras más tiempo tomes mayor excitación existe.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Géminis Horóscopo de hoy
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