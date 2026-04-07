Horóscopo de hoy para Géminis del 7 abril de 2026

Recibirás una propuesta clara para formar una alianza. Esa persona que se volvió tan importante en tu vida no esperará indefinidamente, por eso conviene reconocer el valor de la oportunidad. Deja a un lado los temores, aclara lo que deseas y define tu posición con honestidad.

Horóscopo de amor para Géminis Te sientes más aventurero, saliéndote de tu zona de confort, estas intrigado por las personas que conoces que parecen ser muy diferentes a ti. Es fácil olvidar a una pareja de mucho tiempo o un interés especial de amor. Dales la atención que esperan de ti tan seguro como puedas.

Horóscopo de dinero para Géminis ¿Necesitas dinero para invertir en nuevos proyectos? Sigue adelante con tus planes, porque las circunstancias son favorables. Los amigos que te dan consejos están siendo honestos contigo la mayor parte del tiempo. Si quieres comprar algo puedes hacerlo ahora. Haras la elección adecuada, no te dejes engañar por el vendedor.