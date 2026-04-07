Horóscopo de hoy para Libra del 7 abril de 2026

Se abre un momento favorable para mantener conversaciones serias y establecer acuerdos. Procura poner la verdad en primer lugar. Aunque alguna palabra del otro pueda resultarte incómoda, valora su sinceridad y busca comprender su punto de vista antes de sacar conclusiones.

Horóscopo de amor para Libra Si sientes que algo le falta a tu vida, tal vez hayas sufrido recientemente algún tipo de retroceso en tu vida amorosa, no estarás en el mejor humor para acercarte a los demás. Trata de lograr diferentes grados de compostura y auto confianza y de acuerdo a como tu veas las cosas ajústate en una manera más natural.

Horóscopo de dinero para Libra Estas muy absorbido contigo mismo como para conducir un negocio exitoso. Evita los tratos complicados o las inversiones riesgosas, ya que pueden revertirse. Reduce tus gastos a lo necesario. No es útil poner resistencia, porque recuperarás tus instintos para hacer dinero con el tiempo.