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Horóscopo de hoy para Sagitario del 7 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 7 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Sagitario

(11/23 – 12/20)

Una oportunidad se presentará en tu camino y estarás muy centrado para tomar la decisión adecuada. En el plano del corazón no habrá lugar para actitudes pasajeras. Si alguien despierta tu interés, será momento de asumirlo con madurez y dar un paso sincero hacia el compromiso.

Horóscopo de amor para Sagitario

Totalmente relajado, respiras profundamente y te sientes totalmente libre de problemas y estas mejor con tu pareja. Si estas soltero buscas a otros para hacer amistad. Planeas pasar más tiempo con las personas que quieres y encuentras el tiempo y la energía para hacer las cosas que has estado dejando de lado por un un tiempo.

Horóscopo de dinero para Sagitario

La suerte está de tu lado en lo que respecta al dinero, puedes seguir adelante con una inversión. Sal al mundo mézclate con otras personas y en el momento correcto notarás cuando aparece la oportunidad correcta. Se cuidadoso y no tientes mucho a tu suerte.

Horóscopo de sexo paraSagitario

Tú y tu pareja están haciéndolo bien en lo que se refiere al departamento de hacer el amor. Permite que tu pareja te consienta. De vez en cuando, deja que tu amante te muestre que es lo que quiere. No seas muy sumiso, ¡un estilo dominante también puede ser muy erótico!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Sagitario
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