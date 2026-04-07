Horóscopo de hoy para Virgo del 7 abril de 2026

Tu familia te brindará la comprensión que necesitas y sabrá ofrecerte el apoyo justo en el momento indicado. Si en el pasado hubo distancias o malentendidos, ahora será posible zanjar diferencias y reencontrarse desde el respeto. Los lazos de confianza se fortalecerán y traerán serenidad.

Horóscopo de amor para Virgo Con la pasión en alto, si no eres capaz de hacer nada positivo sobre tus sentimientos, te verás fácilmente frustrado. Cuando trates de acercarte a alguien, que normalmente no esperaría nada de ti, ten cuidado de que lo que implicas o sugieres lo has pensado bien o parecerás vago y poco sincero.

Horóscopo de dinero para Virgo Aun si estas recibiendo ofertas tentadoras para inversión, espera un tiempo. Puede ser que no conozcas todos los hechos, puede haber una trampa o una desagradable sorpresa esperando, o una coincidencia inconveniente puede arruinar tus inversiones. La paciencia es una virtud y es particularmente cierto para las transacciones económicas.