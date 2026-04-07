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Horóscopo de hoy para Virgo del 7 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 7 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

Tu familia te brindará la comprensión que necesitas y sabrá ofrecerte el apoyo justo en el momento indicado. Si en el pasado hubo distancias o malentendidos, ahora será posible zanjar diferencias y reencontrarse desde el respeto. Los lazos de confianza se fortalecerán y traerán serenidad.

Horóscopo de amor para Virgo

Con la pasión en alto, si no eres capaz de hacer nada positivo sobre tus sentimientos, te verás fácilmente frustrado. Cuando trates de acercarte a alguien, que normalmente no esperaría nada de ti, ten cuidado de que lo que implicas o sugieres lo has pensado bien o parecerás vago y poco sincero.

Horóscopo de dinero para Virgo

Aun si estas recibiendo ofertas tentadoras para inversión, espera un tiempo. Puede ser que no conozcas todos los hechos, puede haber una trampa o una desagradable sorpresa esperando, o una coincidencia inconveniente puede arruinar tus inversiones. La paciencia es una virtud y es particularmente cierto para las transacciones económicas.

Horóscopo de sexo paraVirgo

Tienes una sensación de profunda paz interna, calma y fuerza. Tu pareja reconoce que gran amante eres. Tienes la habilidad para producirle más de un orgasmo. Cuando tu pareja se une, no hay limites al placer que experimentan. Realmente deberías pasar más horas en la cama pasando el tiempo de tu vida.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Virgo
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