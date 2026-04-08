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Horóscopo de hoy para Acuario del 8 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 8 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Acuario

(01/20 – 02/18)

Se abre una etapa de renovación en tu vida social. Llegarán personas nuevas y surgirán eventos o celebraciones que traerán energía y movimiento. En la amistad te integrarás a círculos distintos y disfrutarás de conversaciones tan esclarecedoras como estimulantes.

Horóscopo de amor para Acuario

Las circunstancias son ideales para pasar más tiempo juntos y dejas que tu pareja sepa que tan importante es, en cambio tú recibes su confianza y afecto. Si eres soltero eres capaz de olvidar animosidades viejas y ver exactamente que maravilloso es revivir las relaciones pasadas y recordar viejos tiempos.

Horóscopo de dinero para Acuario

Este es el mejor momento para salir y gastar. Comprate algo bonito, pero no te lo gastes todo en una sola cosa.En cambio invierte tu dinero de forma inteligente. Otras personas están siendo honestas contigo, así que no dudes en escuchar su consejo. Ya sea que pretendas comprar algo pequeño o estás invirtiendo en algo grande, no puedes perder, aún si gastas más de lo usual.

Horóscopo de sexo paraAcuario

Vete tranquilo con los juguetes sexuales. ¡Lee las instrucciones primero antes de usarlos en tu pareja! No querrás que pase un accidente cuando estés todo excitado. Podría sr embarazoso cuando tengas que llamar a los para médicos para remover todos esos traviesos accesorios.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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