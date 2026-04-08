Horóscopo de hoy para Capricornio del 8 abril de 2026

Tu estado de ánimo te pedirá una pausa. Será un buen momento para dejar a un lado las presiones externas y regalarte un espacio de silencio donde escuchar tu mundo interior. Además, ciertas situaciones se encausarán de manera favorable y vas a recuperar algo que creías perdido.

Horóscopo de amor para Capricornio Es difícil de resolver cuestiones de tus relaciones personales. Ten cuidado de no culpar a tu pareja y como resultado alinearla más. Ocasionalmente es más sabio ver en el espejo, para re enfocarse y re considerar tu propia actitud hacia las personas que supuestamente te importan y evitar explosiones emocionales.

Horóscopo de dinero para Capricornio Si puedes, pospón cualquier plan de inversión o compras.Eventos imprevisibles pueden arruinar tus aspiraciones y proyectos. No sueltes tu dinero, de modo que puedas reaccionar de manera flexible a las situaciones inesperadas. No dejes que un consejo en el que tu no crees completamente te envuelva.