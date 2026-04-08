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Horóscopo de hoy para Libra del 8 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 8 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Tu mente estará especialmente clara y esto favorecerá el diálogo en tus relaciones. Podrás expresar ideas con sinceridad, y quienes te rodean responderán con la misma franqueza. El intercambio será enriquecedor y permitirá fortalecer vínculos y abrir nuevas perspectivas.

Horóscopo de amor para Libra

Si por cualquier razón te sientes infeliz con tu pareja o tu círculo de amigos, no seas descortés o insultante solo porque tú no te sientes bien contigo mismo. Presta esmerada atención a las personas que te importan y trátalas con el respeto que se merecen en lugar de hablarles como si fueras adversarios cercanos.

Horóscopo de dinero para Libra

Hoy no es un buen día para las aventuras financieras.Estas un poco lento y nada creativo. Refrenate de iniciar proyectos ambiciosos. No tienes la suficiente fuerza de voluntad para terminarlos exitosamente. Espera tiempos mejores, porque si tratas de forzar las cosas ahora se te revertirán.

Horóscopo de sexo paraLibra

¿Piensas constantemente en tu pareja complaciéndote en pensamientos eróticos y lujuriosos? Si lo haces, ¡entonces probablemente tu pareja este pensando de misma forma sobre ti! Tu vida sexual está llena de variaciones inusuales para que las compartan y experimenten juntos, descubren posiciones excitantes y desviaciones. ¿Puede ponerse mejor que esto?

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Libra
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