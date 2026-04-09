Horóscopo de hoy para Acuario del 9 abril de 2026

Si llegan a tus oídos comentarios críticos, procura no desanimarte. Incluso si alguien dice algo duro, evita que la tristeza gane terreno. Afianza tu vida espiritual, busca momentos de introspección y date un descanso de las presiones externas para recuperar serenidad.

Horóscopo de amor para Acuario Existen sentimientos naturales entre tú y tu pareja. Pareces estar en su pensamiento mucho más de lo usual y para los que más te importan, eres una parte importante de sus vidas. Si eres soltero, regresar las atenciones que recibes, te da la oportunidad perfecta para desarrollar lazos más profundos de amistad y encontrar el amor.

Horóscopo de dinero para Acuario Tus finanzas van bien. Sabes cómo negociar para obtener ventaja, aun cuando regatees con alguien. Hoy se abrirán más opciones para tí , así que haz nuevos contactos porque serán extremadamente útiles para tu futuro.Tus instintos saludables te avisarán si algo empieza a ir mal.