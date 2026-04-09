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Horóscopo de hoy para Acuario del 9 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 9 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Acuario

(01/20 – 02/18)

Si llegan a tus oídos comentarios críticos, procura no desanimarte. Incluso si alguien dice algo duro, evita que la tristeza gane terreno. Afianza tu vida espiritual, busca momentos de introspección y date un descanso de las presiones externas para recuperar serenidad.

Horóscopo de amor para Acuario

Existen sentimientos naturales entre tú y tu pareja. Pareces estar en su pensamiento mucho más de lo usual y para los que más te importan, eres una parte importante de sus vidas. Si eres soltero, regresar las atenciones que recibes, te da la oportunidad perfecta para desarrollar lazos más profundos de amistad y encontrar el amor.

Horóscopo de dinero para Acuario

Tus finanzas van bien. Sabes cómo negociar para obtener ventaja, aun cuando regatees con alguien. Hoy se abrirán más opciones para tí , así que haz nuevos contactos porque serán extremadamente útiles para tu futuro.Tus instintos saludables te avisarán si algo empieza a ir mal.

Horóscopo de sexo paraAcuario

Mucha acción indica que tu amante está loco por tu manera apasionada de hacer el amor y regularmente está siendo llevado a las alturas del éxtasis. Te mostrará su aprecio respondiendo con un intenso deseo. Es una recompensa aun mayor para tu amante el saber que no siempre tendrá que dar el primer paso.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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