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Horóscopo de hoy para Aries del 9 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Aries. Conoce las predicciones astrológicas del 9 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Aries

(03/21 – 04/19)

Las preocupaciones podrían ponerte algo tenso y esto no favorecerá la imagen que proyectas ante los demás. Las actitudes demasiado exigentes tampoco ayudarán a resolver nada. En el trabajo será importante conducirte con integridad, actuar con coherencia y mantener una actitud serena.

Horóscopo de amor para Aries

Aun cuando no te digan siempre lo que tú quieres oír, deja que tu ser amado sepa tus planes y escucha lo que tiene que decir, cuando eres capaz de manejar la crítica, puedes realmente entender tu relación. Si eres soltero eres curioso y estas interesado en lo que otros tienen que decir, usa lo que te dicen para afianzarte a ti mismo.

Horóscopo de dinero para Aries

En lo que respecta a las finanzas, no te será difícil mantener un balance sano entre tus ingresos y egresos. Cuando compras, eres lo suficientemente inteligente para no dejarte llevar por lo barato Eres perspicaz y es dificil que se aprovechen de tí cuando estás buscando cosas de lujo.Si quieres gastar dinero, adelante pero hazlo con cuidado como acostumbras.

Horóscopo de sexo paraAries

Tú no sientes el sexo por el impulso del momento. Se ha vuelto rutina y los rapiditos ya no te interesan. Prefieres tomarte tu tiempo. Pasar horas románticas con tu pareja rodeado por la música adecuada y aceites aromáticos. Mandar un mensaje y después usar tu propio cuerpo para extasiar a tu pareja. Mientras más tiempo tomes mayor excitación existe.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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