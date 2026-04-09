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Horóscopo de hoy para Géminis del 9 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 9 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Géminis

(05/21 – 06/20)

Buscarás nuevas fuentes de financiamiento, aunque tu instinto para generar dinero podría sentirse algo bloqueado por ahora. No conviene ignorar el contexto actual, por lo que será prudente buscar asesoramiento. Asegúrate de que las operaciones que inicies tengan posibilidades reales de subsistir.

Horóscopo de amor para Géminis

La relación que comparte con tu pareja es intensa. Eres capaz de reconciliar cualquier diferencia extrema que exista entre ustedes y logras animar a ambos para ser más tolerantes y abiertos. Si eres soltero, lo que hagas sale bien, es amigable y lleva a que se refuerce la confianza de nuevos compañeros hacia ti.

Horóscopo de dinero para Géminis

Realmente deberías estar pidiendo el consejo de otros en lo que se refiere a dinero. No porque no puedas confiar en tu propia suerte, si no porque en realidad ellos te pueden ayudar. Si hablas con los expertos, probablemente te van a ofrecer productos financieros atractivos. Lo mismo aplica para otras adquisiciones o transacciones financieras. Lo haces bien, tu solo. Pero aún mejor con la ayuda de otros.

Horóscopo de sexo paraGéminis

Sientes que quieres tratar nuevos juegos amorosos inusuales, ya sea algunas posiciones flexibles y acrobáticas del Kama Sutra o cierto tipo de accesorios de piel. Adelante, pruébalo, tu pareja te seguirá el juego. No te decepciones si no te satisface completamente. Las técnicas sofisticadas necesitan mucha práctica y cuando se refiere al sexo, la práctica lo hace perfecto.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Géminis Horóscopo de hoy
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