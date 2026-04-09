Horóscopo de hoy para Leo del 9 abril de 2026

Algunos pensamientos negativos podrían influir en tu bienestar físico. Recuerda que la actitud mental tiene un fuerte impacto en la salud, por eso conviene cultivar una mirada más positiva. Busca actividades que alineen tu ánimo y procura cuidar tu alimentación, evitando excesos.

Horóscopo de amor para Leo Disfrutas de pasar el tiempo con tu pareja excluyendo a todos los demás. Esto puede llevar a dificultades con aquellos que confían en que tu llenaras tus compromisos anteriores. Parase que todo aquello que no te traiga placer inmediato o gratificación, es considerado como que no vale la pena hacer el esfuerzo por ello.

Horóscopo de dinero para Leo Si disfrutas comprar algo nuevo,¡adelante, hazlo! Tienes los medios para hacerlo y ya es tiempo de que te consientas. Tus finanzas te permiten hacer una pequeña inversión y eres lo suficientemente consciente como para no sobrepasarte.