Horóscopo de hoy para Tauro del 9 abril de 2026

Algunas experiencias difíciles del pasado todavía podrían influir en tu ánimo e impedirte mirar con la perspectiva correcta hacia el futuro. Ha llegado el momento de despedirte de lo que ya cumplió su ciclo. Avanzar duele a veces, pero también abre la puerta a nuevas oportunidades.

Horóscopo de amor para Tauro Recibes muchos más mensajes y contactos de lo usual y disfrutas la atención. Puedes recibir un mensaje o un texto de alguien especial, que está contento y emocionado por el prospecto de verse. Responde positivamente o encontraras en un tiempo en el futuro que te reprocharas haber perdido esta oportunidad.

Horóscopo de dinero para Tauro Si quieres invertir tus ahorros en algo nuevo, es el momento de hacerlo. Las personas son honestas y abiertas, asi que puedes confiar hasta en tu asesor bancario. El manejara tu efectivo con cuidado, no solo pensando en su propia ganancia. Si estás pensando invertir en algo más tangible, no dudes en pedir ayuda a otros. Si decides no hacerlo, no habrá consecuencias adversas.