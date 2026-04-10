Horóscopo de hoy para Acuario del 10 abril de 2026

Tu alma encuentra serenidad cuando se reconcilia con su propósito. Hoy percibirás que resguardarte en el ámbito íntimo te armoniza y que el descanso también es un acto valioso. El día invita a la introspección, a hacer pausas y a dejarte sostener por el afecto de tus familiares.

Horóscopo de amor para Acuario No te detienes o pareces tener miedo de decir lo que sientes a tu pareja. Si normalmente eres tímido, es una oportunidad ideal para dejar saber lo que quieres compartir sobre cosas más íntimas, sean buenas o malas. No hay nada peor que no dejar que alguien sepa cómo te sientes respecto a ella.

Horóscopo de dinero para Acuario Las estrellas se inclinan hacia a tí. Manten este nivel de actividad, porque tienes buen instinto para las transacciones de negocios productivas. Las negociaciones en las buenas inversiones están hechas en base a la buena fé y son el objetivo. Si no tiras muy alto, muchas opciones se te abrirán. No permitas que las demandas financieras pendientes no se paguen, ya que seguramente se resolverán positivamente.