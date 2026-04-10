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Horóscopo de hoy para Leo del 10 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 10 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Una figura influyente, posiblemente femenina, podría ayudarte a mejorar tus condiciones de trabajo, así que mantente receptivo a las oportunidades que florezcan en tu entorno. También será importante ocuparte de tu bienestar: tu salud agradecerá que coloques el cuidado personal primero.

Horóscopo de amor para Leo

Es fácil perder el control, ser irracional, perder el control en un momento y contestarle a tu pareja con un lenguaje abusivo, de lo que te arrepentirás más tarde. Ellos entenderán si te disculpas y explicas que no te sientes bien y si no estás seguro de cómo te sientes, tomate un tiempo libre, retírate y relájate con un buen libro.

Horóscopo de dinero para Leo

Tus finanzas están pasando por una fase positiva. Si te preocupa quedarte atascado en un bache y tener malos resultados, tu vida empezará a cambiar ahora. Los obstáculos pasados empezaran a desaparecer y pronto te darás cuenta de cómo se despiertan nuevamente tus instintos de negocios. No tendrás que esperar mucho por las oportunidades adecuadas. No lo pienses demasiado porque no te arrepentirás una vez que te pongas a trabajar.

Horóscopo de sexo paraLeo

¿Piensas constantemente en tu pareja complaciéndote en pensamientos eróticos y lujuriosos? Si lo haces, ¡entonces probablemente tu pareja este pensando de misma forma sobre ti! Tu vida sexual está llena de variaciones inusuales para que las compartan y experimenten juntos, descubren posiciones excitantes y desviaciones. ¿Puede ponerse mejor que esto?

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Leo
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