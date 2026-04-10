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Horóscopo de hoy para Libra del 10 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 10 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Podrían aparecer recursos o apoyos que te permitan mejorar tu hogar, decorarlo o mudarte a un lugar más bello y confortable. Lo más importante es que sentirás el sostén de tu gente cercana. También podrías descubrir un secreto familiar que consolide tu sentido de pertenencia.

Horóscopo de amor para Libra

Si estas tenso e inquieto, pasar algún tiempo solo es apreciado por tu pareja. Tienes la oportunidad de sorprenderla con tu nueva forma de comportarte más relajada. Esto puede ser un precursor para un nuevo acercamiento a tu relación que resulte en que el tiempo que pasen juntos sea más relajado.

Horóscopo de dinero para Libra

En cuestiones de negocios, nada está saliendo como tú quieres. Las personas tratarán de sacar ventaja de tí en las negociaciones importantes, los contactos y tratarán de venderte productos malos. Estas naturalmente irritado, pero esto no resolverá el problema. Deja las inversiones mayores para después cuando las circunstancias sean más prometedoras.

Horóscopo de sexo paraLibra

Las aventuras sexuales de alto vuelo no están en tu agenda. En lugar de pasión tu lo sientes como algo sencillo. Agarra a tu pareja y métanse a la cama. Lo harás bien sin esa tonta ropa interior e intentos absurdos de buscar nuevas posiciones. En este momento lo que necesitas es un practico deleite.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Libra
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