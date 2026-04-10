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Horóscopo de hoy para Tauro del 10 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 10 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Tauro

(04/20 – 05/20)

Tu belleza y encanto van dejando huella a tu paso. Estudios, viajes o nuevos aprendizajes pueden abrir horizontes. Tu creatividad se expande y sentirás que la vida te acompaña con suavidad hacia algo prometedor. Cuando el destino acerque momentos felices, no dudes en decir que sí.

Horóscopo de amor para Tauro

Dale apertura y calidez a tu relación, puedes resolver cualquier mal interpretación previa. Sin pensarlos los demás están dispuestos a perdonar y olvidar y es posible que tu buena fortuna tenga un efecto inspirador. Si eres soltero, estás atraído a ciertas personas que ordinariamente no te llaman tanto la tención como ahora.

Horóscopo de dinero para Tauro

Manejaras los asuntos financieros con el aplomo usual y debes considerar diferentes tipos de inversiones. Una buena idea puede significar un buen futuro. Aun cuando solo estés buscando gangas, serás capaz de distinguir entre buenas y malas ofertas. ¡Saca provecho de ellas antes de que alguien más lo haga!

Horóscopo de sexo paraTauro

La recámara se vuelve muy monótona y hacer el amor demasiado familiar. Eso es bueno porque te sientes con ánimos de experimentar, La gran cosa es que tu pareja se siente de la misma manera y no se apena de decirlo. Muéstrale que tan bien respondes a ser abierto a todas las cosas nuevas. ¡El resultado es una excitación súper cargada para ambos dos!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Tauro
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