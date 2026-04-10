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Horóscopo de hoy para Virgo del 10 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 10 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

Despertarás admiración y lo percibirás. Estás conectado con una vibración positiva y el mundo parece devolverte una imagen muy valiosa de ti mismo. Podrías renovar tu estilo, descubrir un hobby o canal creativo que, con el tiempo, termine convirtiéndose en un camino significativo.

Horóscopo de amor para Virgo

Estas a punto de afirmarte en tus relaciones y vida social. Les enseñas a los demás exactamente qué es lo que quieres de ellos. Tu pareja está más que feliz de ser guiada de manera confiada por ti siempre y cuando le demuestres la consideración y ternura que merece. Si eres soltero eres adorado por los demás.

Horóscopo de dinero para Virgo

Si planeas hacer algunas transacciones financieras, espera un poco y piensa las cosas otra vez en tu tiempo libre. Existen obstáculos en el camino que impiden que la situación se pueda manejar sin dificultades y no como tu la habías imaginado. A pesar de que deseas comprar algo ya, es mejor esperar para tener un mejor resultado.

Horóscopo de sexo paraVirgo

Tu pasión está con un flujo bajo. De hecho, quieres que te dejen en paz. Si tu pareja es más orientada hacia el placer e inclinada al sexo, las cosas se pueden poner difíciles. No dejes que te empujen hacia actividades que no te gusta hacer. Tu pareja tendrá que ser paciente y conformarse con alguna elección alternativa por el momento.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Virgo
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