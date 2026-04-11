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Horóscopo de hoy para Acuario del 11 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 11 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Acuario

(01/20 – 02/18)

Sentirás el deseo de recogerte y atender tus necesidades espirituales. Un sueño revelador o una inspiración especial podrían iluminar tu mundo afectivo. A partir de esa comprensión descubrirás caminos más sutiles para resolver asuntos que vienen inquietándote desde hace tiempo.

Horóscopo de amor para Acuario

La vida probablemente sea problemática si tienes altas expectativas poco realistas. Los argumentos son inevitables si estas esperando más de lo que los demás están preparados para dar. Trata de controlar tu conducta y no pongas presión extra en tu pareja o tus amigos al hacer demandas imposibles o inapropiadas.

Horóscopo de dinero para Acuario

¿Necesitas dinero para invertir en nuevos proyectos? Sigue adelante con tus planes, porque las circunstancias son favorables. Los amigos que te dan consejos están siendo honestos contigo la mayor parte del tiempo. Si quieres comprar algo puedes hacerlo ahora. Haras la elección adecuada, no te dejes engañar por el vendedor.

Horóscopo de sexo paraAcuario

No estas haciendo mucho esfuerzo en materia de amor. ¡Pero la verdad es que no lo necesitas! Tu pareja puede hacer algo del trabajo preliminar. Mientras tanto tú te relajas. Cualquier otra cosa sería demasiado, no estas exactamente en control total. Tus propios gritos de deleite no molestarán a tu pareja, todo es como debería de ser.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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