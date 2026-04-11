window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Capricornio del 11 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 11 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_capricornio
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Capricornio

(12/21 – 01/19)

La Luna transitará por tu signo y dará inicio a un ciclo de veintiocho días. Este comienzo te invitará a definir con claridad el rumbo que deseas seguir. Estarás dispuesto a abrirte a nuevas experiencias y a asumir algunos riesgos que hagan latir tu corazón con entusiasmo.

Horóscopo de amor para Capricornio

Te sientes romántico, entusiasta sobre el amor y si ya estás en una relación eres extremadamente cariñoso con tu pareja. Cualquier desacuerdo existente se resuelve de manera que refuerza su conexión. Los solteros pueden dar un suspiro de alivio, existe una verdadera promesa de que conocerás a alguien especial pronto.

Horóscopo de dinero para Capricornio

Con respecto a las finanzas, puedes tener algunas experiencias poco placenteras el día de hoy y serás forzado a estar consciente de tu propia debilidad. Se fuerte cuando otros te hagan verte a tí mismo en el espejo, podría ser una experiencia positiva de aprendizaje. Te ayudará a prepararte para proyecto a gran escala. Evita las inversiones grandes por el momento.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

No estas en la moda de las posiciones excéntricas o eróticas. Tu pareja y tu están contentos de estar sintonizados a los mismos instintos para hacer el amor. Constantemente descubres facetas nuevas y excitantes con cada deliciosa caricia. Cierra tus ojos y solo siente.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Capricornio Horóscopo de hoy
Trending
Contenido Patrocinado
Trending