Horóscopo de hoy para Capricornio del 11 abril de 2026

La Luna transitará por tu signo y dará inicio a un ciclo de veintiocho días. Este comienzo te invitará a definir con claridad el rumbo que deseas seguir. Estarás dispuesto a abrirte a nuevas experiencias y a asumir algunos riesgos que hagan latir tu corazón con entusiasmo.

Horóscopo de amor para Capricornio Te sientes romántico, entusiasta sobre el amor y si ya estás en una relación eres extremadamente cariñoso con tu pareja. Cualquier desacuerdo existente se resuelve de manera que refuerza su conexión. Los solteros pueden dar un suspiro de alivio, existe una verdadera promesa de que conocerás a alguien especial pronto.

Horóscopo de dinero para Capricornio Con respecto a las finanzas, puedes tener algunas experiencias poco placenteras el día de hoy y serás forzado a estar consciente de tu propia debilidad. Se fuerte cuando otros te hagan verte a tí mismo en el espejo, podría ser una experiencia positiva de aprendizaje. Te ayudará a prepararte para proyecto a gran escala. Evita las inversiones grandes por el momento.