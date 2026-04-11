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Horóscopo de hoy para Géminis del 11 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 11 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Géminis

(05/21 – 06/20)

Tu mundo interior se activará y removerá recuerdos, deseos y sensaciones. También contarás con una dosis extra de creatividad que te permitirá expresarte con mayor libertad. La conexión con la persona que te acompaña podrá volverse intensa, estimulante y llena de magnetismo.

Horóscopo de amor para Géminis

Tus amigos cercanos muestran su aprecio y eres alentado por las personas que encuentras, estando aparentemente en demanda. Disfruta la atención, pero no dejes que se te suba a la cabeza y esperes más de lo mismo sin mostrar algún entusiasmo genuino por tu pareja y amistades, si quieres que tu popularidad perdure.

Horóscopo de dinero para Géminis

Nada puede detenerte ahora y tu trabajo parece tener éxito. Esto también es cierto para cuestiones de dinero. No hay nada de qué preocuparse ya que estas en una buena racha. Si tienes dinero de sobra, ahora es un buen momento de invertir. Después podrás ver al futuro positivamente, seguro de que tu inversión será fructífera.

Horóscopo de sexo paraGéminis

Tú quieres estar al mando, así que deja esto absolutamente claro a tu pareja. ¿Entonces como puedes estimular tu vida sexual? Jugar un papel le funciona a algunas personas. El maestro dando a sus estudiantes mujeres una lección, o el plomero siendo seducido por una ama de casa desesperada. ¡Deja que tu fantasía sea salvaje!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Géminis Horóscopo de hoy
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