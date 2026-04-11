Horóscopo de hoy para Leo del 11 abril de 2026

Será una excelente ocasión para que te ocupes de tu salud y adoptes hábitos que te ayuden a sentirte en mejor forma. Si decides comenzar una dieta o rutina nueva, busca alternativas que te aporten energía y vitalidad. Activar tu organismo hoy será clave para recuperar dinamismo.

Horóscopo de amor para Leo Si tu pareja te evita, y prefiere estar sola, déjala tener el espacio que necesita. Pensando en eso, puede ser una consecuencia de tu mala conducta hacia ella, no te preocupes demasiado por esto, estar en calma un rato es poco probable que cause mucho daño a tu relación.

Horóscopo de dinero para Leo La suerte está de tu lado en lo que respecta al dinero, puedes seguir adelante con una inversión. Sal al mundo mézclate con otras personas y en el momento correcto notarás cuando aparece la oportunidad correcta. Se cuidadoso y no tientes mucho a tu suerte.