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Horóscopo de hoy para Escorpio del 12 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 12 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Escorpio

(10/23 – 11/22)

Procura no alejarte demasiado de tu hogar, ya que podrían surgir pequeños daños que requerirán tu atención. Aprovecha la ocasión para reorganizar tu espacio, incorporar muebles o estantes útiles. Conserva lo importante, pero evita acumular objetos que ya no cumplen ninguna función.

Horóscopo de amor para Escorpio

Tu encanto e ingenio te hacen muy atractivo a los demás, pero esto solo pasa si tu pareja toma la iniciativa. Simplemente estas muy pasivo para poder tener algo que hacer. Si vives con alguien y estas en una relación tu pareja encuentra tu indecisión irritante, causando molestias innecesarias.

Horóscopo de dinero para Escorpio

Como no puedes saber lo que encierra el futuro y ya que las cosas pueden cambiar rápidamente, prepárate a ser flexible incluso en las cuestiones financieras.Si haces una inversión o una adquisición mayor en este momento puedes sufrir algunas consecuencias desagradables Si te dan este consejo, permanece escéptico y toma tiempo para considerarlo ya que la información que te den puede no ser la mejor.

Horóscopo de sexo paraEscorpio

Rara vez tienes tanto placer sexual como el que estas teniendo ahora. De hecho, estas tan insaciable que ni siquiera puedes pensar en nada más. Cada uno de los signos lujuriosos de tu pareja solo aumentan tu pasión por más. Quieres hacerlo bien, pero dale un descanso de vez en cuando. ¡No todo el mundo es un atleta sexual sin descanso!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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