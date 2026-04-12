Horóscopo de hoy para Leo del 12 abril de 2026

Podrás establecer acuerdos firmes con tu pareja o con un socio. Habrá claridad para expresar lo que cada uno desea y avanzar sin rodeos. Al conducirte con honestidad y coherencia, ganarás el respeto de los demás y lograrás encaminar el vínculo hacia una etapa más sólida.

Horóscopo de amor para Leo Si estas tenso e inquieto, pasar algún tiempo solo es apreciado por tu pareja. Tienes la oportunidad de sorprenderla con tu nueva forma de comportarte más relajada. Esto puede ser un precursor para un nuevo acercamiento a tu relación que resulte en que el tiempo que pasen juntos sea más relajado.

Horóscopo de dinero para Leo Aún cuando las finanzas no son tu tema favorito, debes continuar al pendiente de los asuntos de negocios. Es el momento de terminar asuntos retrasados y poner tus documentos en orden. Un posible efecto positivo de esto es que ves todo el panorama y ves cómo está la situación de tus finanzas.