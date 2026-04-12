Horóscopo de hoy para Sagitario del 12 abril de 2026

Al momento de hablar dejarás de lado las divagaciones y apuntarás directo a la idea principal. Encontrarás a alguien lúcido que sabrá escucharte y ofrecerte una alternativa interesante. El diálogo y la fraternidad compartida te ayudarán a contrarrestar cualquier sensación de exigencia.

Horóscopo de amor para Sagitario No te detienes o pareces tener miedo de decir lo que sientes a tu pareja. Si normalmente eres tímido, es una oportunidad ideal para dejar saber lo que quieres compartir sobre cosas más íntimas, sean buenas o malas. No hay nada peor que no dejar que alguien sepa cómo te sientes respecto a ella.

Horóscopo de dinero para Sagitario Aun cuando sientes que el mundo es tuyo, trata de no comprarlo todo de una vez. Es importante que no permitas que tus exuberancias tomen el control de tu dinero, así que mantén vigiladas tus finanzas. Piensa dos veces si una compra es necesaria o no.