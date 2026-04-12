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Horóscopo de hoy para Sagitario del 12 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 12 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Sagitario

(11/23 – 12/20)

Al momento de hablar dejarás de lado las divagaciones y apuntarás directo a la idea principal. Encontrarás a alguien lúcido que sabrá escucharte y ofrecerte una alternativa interesante. El diálogo y la fraternidad compartida te ayudarán a contrarrestar cualquier sensación de exigencia.

Horóscopo de amor para Sagitario

No te detienes o pareces tener miedo de decir lo que sientes a tu pareja. Si normalmente eres tímido, es una oportunidad ideal para dejar saber lo que quieres compartir sobre cosas más íntimas, sean buenas o malas. No hay nada peor que no dejar que alguien sepa cómo te sientes respecto a ella.

Horóscopo de dinero para Sagitario

Aun cuando sientes que el mundo es tuyo, trata de no comprarlo todo de una vez. Es importante que no permitas que tus exuberancias tomen el control de tu dinero, así que mantén vigiladas tus finanzas. Piensa dos veces si una compra es necesaria o no.

Horóscopo de sexo paraSagitario

Tus deseos no dejan nada a tu imaginación; a cambio, vuelve esos sueños realidad. Tu vida sexual necesita un poco de energía o podría quedarse sin vapor. Sorprende al objeto de tu pasión con alguna ropa erótica o juguetes sexuales. Trata algunas nuevas técnicas durante los juegos previos. Con un poco de suerte entraras en el movimiento de las cosas: tu pareja está inspirada para hacer lo mismo por ti.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Sagitario
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