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Horóscopo de hoy para Tauro del 12 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 12 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Tauro

(04/20 – 05/20)

Las responsabilidades aumentarán y deberás tomar decisiones que también influirán en otras personas. Habrá expectativas depositadas en ti y tus acciones no pasarán desapercibidas. Este será un buen momento para aplicar la experiencia acumulada y demostrar con hechos tu buen criterio.

Horóscopo de amor para Tauro

Si juzgas solo por la apariencia puedes perder oportunidades románticas. Aun antes de llegar a conocer a alguien, ya decidimos sobre esa persona rápidamente. Si haces una evaluación nueva es menos superficial y es menos probable que pierdas una relación importante solo porque no te gusta el atuendo de alguien.

Horóscopo de dinero para Tauro

Tus finanzas van bien. Sabes cómo negociar para obtener ventaja, aun cuando regatees con alguien. Hoy se abrirán más opciones para tí , así que haz nuevos contactos porque serán extremadamente útiles para tu futuro.Tus instintos saludables te avisarán si algo empieza a ir mal.

Horóscopo de sexo paraTauro

¡Cualquiera pensaría que tú escribiste el Kama Sutra! Estas radiante de energía sexual y tienes muchas ideas inventivas. Habla con tu pareja sobre tus fantasías secretas y las posiciones inusuales que quieres tratar, ¡complacete con tu pareja en algún “juego seductivo” que los pueda llevar a ambos a nuevos niveles de éxtasis!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Tauro
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