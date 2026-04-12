Horóscopo de hoy para Tauro del 12 abril de 2026

Las responsabilidades aumentarán y deberás tomar decisiones que también influirán en otras personas. Habrá expectativas depositadas en ti y tus acciones no pasarán desapercibidas. Este será un buen momento para aplicar la experiencia acumulada y demostrar con hechos tu buen criterio.

Horóscopo de amor para Tauro Si juzgas solo por la apariencia puedes perder oportunidades románticas. Aun antes de llegar a conocer a alguien, ya decidimos sobre esa persona rápidamente. Si haces una evaluación nueva es menos superficial y es menos probable que pierdas una relación importante solo porque no te gusta el atuendo de alguien.

Horóscopo de dinero para Tauro Tus finanzas van bien. Sabes cómo negociar para obtener ventaja, aun cuando regatees con alguien. Hoy se abrirán más opciones para tí , así que haz nuevos contactos porque serán extremadamente útiles para tu futuro.Tus instintos saludables te avisarán si algo empieza a ir mal.